طرق التبرع في "أهالينا" لدعم العمالة قبل الموجة الثانية من كورونا

بالتزامن مع خطة الدولة للاستعداد لعودة الموجة الثانية من كوفيد 19، قد ينتاب القلق العديد من أصحاب العمالة غير المنتظمة بفضل تعطل مشاغلهم، ما دفع القيادة السياسية لإطلاق مبادرة "أهالينا" لدعم هذه الفئة خلال فترة الطوارئ.

وعليه، تقدم "الوطن" خطوات وكيفية المساهمة في مبادرة "أهالينا" وفقا لمصر الرقمية في التقرير التالي:

كيفية التسجيل في أهالينا

1- يتم التسجيل من خلال البوابة الالكترونية المخصصة لجمع التبرعات Ahalena.gov.eg، حيث يسمح للجميع من أفراد ومؤسسات وشركات للتبرع من خلالها البوابة.

2- إدخال قيمة التبرع ثم الضغط على تبرع الآن للانتقال للصفحة الثانية.

3- إدخال الاسم بالكامل والبريد وورقم الهاتف والدولة التي تتبرع منها ثم اضغط على أيقونة إرسال.

وإجمالي التبرعات المطلوب وفقا لموقع "أهالينا" هو مليار جنيه مصري، ووصل إجمالي التبرعات حتى اليوم 7.8 مليون جنيه مصري، تبرع بها 74 متبرعا.

بداية انطلاق أهالينا

وجاءت المبادرة في أبريل 2020 لمنع تفشّي فيروس كورونا في مصر، والعمل على محاصرته والسيطرة عليه، وذلك بعد أن تضررت الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحجر الصحي، إضافة إلى العمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، لمساعدتهم من هذه الجائحة التي أوقفت الكثير من الأعمال.

وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، عن المبادرة، بأنّها واحدة من الحلول التى تقدمها الحكومة هذه الأيام للأسر المتضررة من الأزمة الاقتصادية ذات الدخل المحدود والعمالة غير المنتظمة، وسيتم فيما بعد دمج القطاع الخاص والأفراد فى مبادرة أهالينا لتقديم الدعم المطلوب للفئات المتضررة حسب المعايير والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء.

وتأتي المبادرة بمشاركة مجتمعية من الحكومة تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.