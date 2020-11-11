بمقدم 50 ألف جنيه.. تفاصيل طرح 1011 شقة بـ5 مدن جديدة 22 نوفمبر

مع بداية نوفمبر طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددا من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته فى إمتلاك وحدة سكنية خاصة به.

في سياق متصل أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد، يضم 1011 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة، وكاملة التشطيب، اعتبارا من 22 نوفمبر الجاري، وذلك في 5 مدن جديدة.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل طرح الـ1011 وحدة سكنية، في 5 مدن جديدة، اعتبارا من 22 نوفمبر الجاري، وفقا لتصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد.

المدن الجديدة وتشمل الوحدات السكنية الـ 1011:

1- مدينة القاهرة الجديدة.

2- مدينة 6 أكتوبر.

3- مدينة العاشر من رمضان.

4- مدينة العبور.

5- مدينة رشيد الجديدة.

وستوزرع تلك الوحدات على عدد من المشروعات الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي:

- سيجري طرح 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور.

- كما سيجري طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"، ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح بين (90م2 : 93م2).

نظام التخصيص:

سيجري التخصيص بنظام أسبقية الحجز عن طريق الـ "Online".

نظام السداد:

يسدد العميل 50 ألف جنيه "مقدم حجز" مع وجود أنظمة سداد ميسرة.

كما أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني: www.hdb-reservation.com))، وموقع الهيئة: www.newcities.gov.eg))، اعتباراً من يوم الأحد 22-11-2020.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الإجتماعى:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.