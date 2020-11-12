عاجل.. السيسي يعود لأرض الوطن بعد زيارته الرسمية لليونان

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن، بعد زيارته الرسمية لليونان، وذلك حسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكان الرئيس السيسي، غادر مساء الثلاثاء إلى العاصمة أثينا، لبدء زيارة رسمية إلى اليونان، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ زيارة الرئيس لليونان، تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، والمستوى الثلاثي مع قبرص.

وشهدت الزيارة مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

كما شهدت اللقاءات، تبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.