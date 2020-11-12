صور.. السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لليونان

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية لليونان..

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، العاصمة اليونانية أثينا عائدًا إلى أرض الوطن، وذلك بعد زيارة رسمية قام بها إلى جمهورية اليونان.

وشهدت الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وتم بحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية، كما تم بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.