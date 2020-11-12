لأول مرة على أرض الفيوم.. افتتاح بطولة الجمهورية للمكفوفين

افتتح المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد بمحافظة الفيوم، فعاليات بطولة الجمهورية للمكفوفين في لعبتي "الجودو ورفع الأثقال" التي تقام لأول مرة على أرض المحافظة، بالصالة المغطاه للألعاب الرياضية بنادي قارون الرياضي.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، وتضمن عددًا من الفقرات الفنية والغنائية، بحضور أحمد عوين، رئيس الإتحاد المصري للمكفوفين، والدكتورة رشا الصراف رئيس الإتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، واللواء محمد فؤاد عضو مجلس إدارة منطقة الصعيد، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومنسقي الإتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية، وممثلي وفود المحافظات المشاركة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

ورحب سكرتير عام المحافظة المساعد، بالرياضيين، والوفود المشاركة في البطولة على أرض المحافظة، ناقلاً إليهم تحية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مشيرًا إلى أنّ الرياضيين من متحدي الإعاقة هم أصحاب عزيمة وهمم عالية قد لا تتوفر لدى بعض الأصحاء.

وأكد سكرتير عام المحافظة المساعد، استعداد محافظة الفيوم لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية بما يساهم فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة، وكذلك استعداد المحافظة الكامل لتبني العناصر الشابة الموهوبة، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم لضمان تفوقهم وحصولهم على البطولات.

وأشارت رئيس الإتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، إلى أنّ البطولة يشارك فيها 46 لاعبًا ولاعبة من ذوي الإعاقة البصرية يمثلون 13 محافظة على مستوى الجمهورية، مُضيفة أنه سيتم في ختام البطولة تسليم الميداليات وشهادات التقدير للاعبين الفائزين في مختلف الأوزان.

وخلال حفل الافتتاح، تسلّم سكرتير عام المحافظة المساعد، درع الإتحاد المصري للمكفوفين، المقدم للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تقديرًا لجهوده في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وجهوده المتواصلة في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.