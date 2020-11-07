محافظ كفر الشيخ: لم نرصد أي مشكلة في العملية الانتخابية

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمواطني المحافظة، مشددًا على أن إقبالهم على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، خاصة في الريف والقرى.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على شاشة "دي إم سي"، أنه جرى تسجيل نسب كبيرة من التوجه إلى لجان الاقتراع الانتخابي، لاختيار ممثلين لهم في المجلس ويحقق آمالهم وطموحاتهم.

وتابع: "مفيش أي مشكلة، والكل متواجد من الصباح الباكر، مثل الإشراف القضائي واتخذنا الإجراءات الاحترازية والصحية والكل يطبق قاعدة حافظ على نفسك وأسرتك وبلدك".

وتوافد القضاة المشرفون على انتخابات مجلس النواب على لجان التصويت في المحافظة في الصباح، من أجل بدء عملية التصويت في التاسعة صباحًا، ووصل عدد من القضاة إلى اللجان ومعهم مهام عملية الانتخابات، متضمنة كشوف الناخبين، وبطاقات الانتخابات، بالإضافة إلى الأختام والأقفال البلاستكية، وغيرها من المستلزمات.

وجهزت الوحدات المحلية الصناديق البلاستيكية الشفافة ووزعت على المقار الانتخابية، كما أنها أنهت إجراءات التطهير والتعقيم كافة، ووفرت الدعم اللوجيستي لكل المشاركين فى العملية الانتخابية.