"كلهن خاسرات".. خروج 40 مرشحة لـ"النواب" في الدقهلية من الجولة الأولي

"كلهن خاسرات" هذا هو حال مرشحات الدقهلية في مجلس النواب اللاتي خرجن جميعا من الجولة الأولي دون أن تتمكن إحداهن من تحقيق أصوات تؤهلها لدخول جولة الإعادة للمنافسة علي 21 مقعدًا فرديًا.

وشهدت دوائر الدقهلية ترشح 40 سيدة علي المقاعد الفردية في 10 دوائر انتخابية، وكان أكبر عدد من المرشحات بدائرة بندر المنصورة وعددهن 10 مرشحات، برزت أسماء بعضهن خلال حملات الدعاية، من بينهن الدكتورة داليا الإتربي، وهي من بيت سياسي عريق وابنة برلماني سابق، وكذلك فاطمة شادي التي اعتمدت علي رصيد خدماتها في الشارع، إلا أن جميع المرشحات خرجن من الجولة الأولي دون أن تستطع أيا منهن حصد أصوات تؤهلها للإعادة.

وكانت المفاجأة الكبرى بدائرة منية النصر عندما لم تتمكن النائبة أمال طرابية من الحفاظ علي كرسيها وفقدت مقعدها في البرلمان بعد أن كانت الحصان الأسود في انتخابات 2015، وكذلك دائرة أجا التي خاضت فيها "ليلي التليس" المعركة وكانت إحدى المتقدمات في السباق كونها خاضت التجربة عدة مرات واستطعت في 2010 أن تحصد أصوات الدائرة.

وتظل المرشحات ضمن القائمة هن القادرات علي تمثيل المرأة في البرلمان القادم، وضمت القائمة الوطنية 8 سيدات من بين 17 مرشحا يمثلون المحافظة، وفي حالة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر من الهيئة العليا للانتخابات يوم 15 نوفمبر الجاري، يكون تمثيل الدقهلية من السيدات هن: النائبة إيناس إبراهيم عبدالحليم متولى، والدكتورة نسرين صلاح إبراهيم عمر، والدكتورة ولاء عبدالفتاح احمد السيد نعمه الله، والدكتورة شيماء محمود نبيه حسانين، والمهندسة ميرفت عازر نصرالله عطاالله، وولاء احمد سعد على التمامى، والنائبة غادة غريب محمود عجمي، وضحا مصطفى محمد محمد عاصى.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي ستتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات " القاهرة و القليوبية و الدقهلية و المنوفية والغربية، وكفر الشيخ " وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولي في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح من الجولة الأولي وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، ويتنافس 42 مرشحا علي 21 مقعد بجميع دوائر المحافظة .