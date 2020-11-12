نصولي: لقاح فايزر تكلفته 20 دولار.. ويحفظ في "التلج الناشف"

قال الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، إنه لا يعتقد وجود أي لعبة سياسية تقف وراء الإعلان عن لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر، لافتًا إلى أن تصنيعه أمر صعب للغاية، إذ أن إنتاج اللقاح في الظروف العادية قد يستغرق ما بين 10 سنوات و12 سنة، لكن هذا اللقاح جرى الانتهاء منه في 8 أشهر.

وأضاف النصولي خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "أخر الأسبوع"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "ترامب ساعدهم جدًا حيث خصص مليارات الدولارات لموديرنا وفايزر وغيرهما للإنتهاء من لقاح كورونا بسرعة ملموسة"، موضحًا أن الأسعار المعلن عنها حتى الآن غير منضبطة لكنها في الغالب تتراوح ما بين 15 دولارًا و20 دولار للجرعة، وقد يطرح في الأسواق بنهاية شهر ديسمبر المقبل أو في الربع الأول من العام الجاري في شهر يناير أو شهر فبراير، وبعد أسبوعين ستنتج 1.3 مليار جرعة.

وتابع، أن اللقاح يجب أن يكون سليمًا وفعالًا ومزمنًا، كما أنه يجب أن يجعل الجسم قادرًا على تكوين مناعة ضد كورونا لمدة 6 أشهر بحد أدنى، لافتًا إلى أنه يستعمل الـMRNA وهي مواد الجين الوراثي من الفيروس وهذه التقنية يتم العمل بها لأول مرة في تاريخ الطب وذلك لكي يكون اللقاح فعالا ويحقق النتائج المنشودة بشكل سريعة".

ولفت، إلى أنه يجرى الحصول عليه من خلال جرعتين، إذ تكون الثانية بعد 21 يومًا من الحصول على الأولى من خلال الحقن: "جرى تجريب اللقاح على 48 ألف شخص وكانت الأعراض الجانبية قليلة جدًا منذ لقاح البرد، ومنها الإحساس بالألم لمدة يومين في مكان الوخز بالإبرة والإصابة بحمى خفيفة لمدة 24 ساعة لعدد قليل جدًا من الأشخاص الذين حصلوا عليه، بالإضافة إلى وجع في العضلات لمدة يومين".

وأردف، أنه إذا لم يخزن في درجة حرارة تحت "-70 درجة مئوية"، فإنه يفسد لذلك سيجرى حفظه في "التلج الناشف"، وهي المشكلة الوحيدة لهذا اللقاح: "لقاح موديرنا في الطريق إلى الإعلان عنه قريبًا ولقاح أكسفورد تأخر قليلًا".