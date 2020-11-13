تعرف على أماكن ومواصفات المشروعات السكنية الجديدة.. احجز الآن

3 مشروعات سكنية جديدة، طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤخرا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتلبية احتياجات المصريين.

ونستعرض خلال التقرير التالي المشروعات الثلاثة، لتوفير كل المعلومات أمام راغبي الحجز بالمدن الجديدة، وأرض مطار إمبابة، وهي كالتالي:

أولا - مشروع أرض مطار إمبابة بمحافظة الجيزة :

تضمن الطرح الأول للوحدات السكنية كاملة التشطيب بأرض مطار إمبابة، 820 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 ضمن المرحلة الأولى، ويتم الحجز بالدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان دون كلمة مرور، لاستعراض كراسة الشروط، أو طباعتها، بداية من الإثنين المقبل، الموافق 16 من نوفمبر، لمعرفة جميع التفاصيل "المساحات – الأسعار – أرقام العمارات" مع إمكانية استعراض خطوات الحجز.

ويعمل المتقدم للحجز على إنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول، ويحول العميل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصري، مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

أو التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعي – ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز، على أن يتم التخصيص بأسبقية الحجز الإليكتروني (online).

ثانيا - طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة:

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في 5 مدن جديدة : وهي مدن «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة»، حيث جرى طرح 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، وكذا طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذا الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online" على أن يسدد العميل 50 ألف جنيه "مقدم حجز" مع وجود أنظمة سداد ميسرة.

وتتاح شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com))، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22، من نوفمبر الجاري.

ثالثا - 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل :

جرى فتح باب الحجز، وشراء كراسات شروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، في عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

160 ألف كراسة شروط خلال 4 أيام

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صرح بأنه هناك إقبالاً هائلاً على سحب كراسات الشروط لحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين".

وكان الوزير، أوضح أنه تم سحب 160 ألف كراسة شروط، خلال 4 أيام فقط، وذلك منذ فتح باب الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوى الإحتياجات الخاصة، يوم الإثنين الماضي.