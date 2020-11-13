إجراء فحص كورونا لـ 35 ألف مواطن مسافرين للخارج بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، أجرى فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" لعدد 35370 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة حتي الآن، منذ بدء العمل يوم ٢٩ يوليو الماضي، بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

وأضاف في تصريح له، اليوم: "يأتي هذا بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق".

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩صباحًا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ علي الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.

وفي السياق نفسه قام فريق قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفي منيا القمح المركزي، بتنفيذ دورة تدريبية لفريق التمريض بالمستشفي، بقاعة الإجتماعات بالمستشفي، بإشراف مدير عام الصيدلة، ووحدة الصيدلة الإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

حيث تم تدريب مشرفي التمريض بالأقسام المختلفة بالمستشفي، علي الطرق الصحيحة لحل المضادات الحيوية، وتخفيف الأدوية عالية التركيز، وطرق الحفظ الصحيحة للدواء بعد الفتح، والفترة الزمنية للصلاحية بعد الفتح.

وقدم وكيل الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للأرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.