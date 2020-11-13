لا يوجد به أطباء.. ضبط مركز خاص لعلاج الإدمان دون ترخيص في الشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو كبير، حملة لمداهمة أحد المراكز الطبية الخاصة بمركز أبو كبير، بعد ورود معلومات تفيد مزاولة مركز خاص لعلاج الإدمان بالمدينة، نشاطا طبيا، بدون الانتهاء من استصدار ترخيص، وبالمخالفة للقانون، وأن القائمين بتوقيع الكشف الطبي به أشخاص غير مؤهلين علميا، بما يخالف قانون مزاولة المهنة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

ووضع مفتشو العلاج الحر خطة للتفتيش علي المركز، بتمثيل أحدهم بأنه مريض، وفي أثناء توقيع الكشف عليه تبين أن القائم بالكشف إحدى الحاصلات علي ليسانس آداب قسم علم نفس، ولا يوجد أي أطباء بالمركز، رغم وجود 36 مريضا به، يجرى الكشف عليهم من خلال أشخاص غير "مؤهلين علميا، وأطباء"، وحاصلين على ليسانس آداب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفات المضبوطة والأشخاص القائمين بالكشف، وغير مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب، وتحرر المحضر رقم 19602 جنحة لسنة 2020، بمركز الشرطة بأبو كبير، وجار استصدار قرار بغلق المركز بكامل محتوياته.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفات، التي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.