اليوم.. "التعليم" تُعلن جداول حصص الأسبوع الخامس على قناة "مدرستنا"

تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جداول الأسبوع الخامس من الحصص التعليمية للمواد الأساسية التي تُضاف للمجموع، من أجل عرضها على قناة "مدرستنا" التعليمية، للمراحل التعليمية من الصف الرابع وحتى الثالث الإعدادي.

وتستمر جداول الأسبوع الخامس من الحصص التعليمية خلال الفترة من الأحد الموافق 15 من نوفمبر الحالي، وحتى يوم السبت 21 من نوفمبر.

تردد قناة "مدرستنا" ١٢٣٠٣ أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6، وأطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في 18 أكتوبر الماضي في نفس توقيت بداية العام الدراسي الجديد.

وتبث القناة محتوى علميا للمراحل التعليمية من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وذلك للمواد الأساسية المُضافة للمجموع.

ويُعرض المحتوى العلمي على القناة باللغة العربية، وذلك بسبب أن هناك فئة كبيرة من الطلاب داخل المدارس الحكومية والتي تدرس المواد باللغة العربية، وسيتم خلال الفترة المقبلة إتاحة حصص تعليمية في مواد العلوم والرياضيات، باللغات الأجنبية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت رابط قناة "مدرستنا" من خلال موقع مشاهدة الفيديوهات "يوتيوب" على شبكة الإنترنت، ويمكن للطلاب في المراحل الإبتدائية والإعدادية متابعة ما تبثه القناة من محتوى علمي.ضغط هنا للاطلاع على قناة مدرستنا عبر يوتيوب

وفي سياق متصل، تتيح وزارة التربية والتعليم غدا الأحد الموافق 15 من نوفمبر، قناتين تعليميتين جديدتين، سيتم بثهما من خلال القمر نايل سات، وذلك للمراحل التعليمية المختلفة التي لم تضمنها قناة مدرستنا الأولى التي انطلقت في 18 من أكتوبر الماضي.

القناة الجديدة الأولى تُغطي الحصص التعليمية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الابتدائي، أما القناة الجديدة الثانية والتي ستنطلق في نفس اليوم، فهي موجهة لتغطية الحصص بالصفوف الثلاثة بدء من الأول الثانوي وحتى الثالث الثانوي.