3 صيدليات تطرح علاج فيروس كورونا بالإسكندرية.. تعرف على عناوينها

تصدرت أمس، محافظة الاسكندرية حالات الإصابة بـ "كوفيد 19"، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها في صدارة المحافظات التي تشهد حالات اصابة على مستوى الجمهورية.

وتقدم "الوطن"، في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها أسماء وعناوين الصيدليات التي تصرف أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن الصيدليات التابعة لها.

صيدلية إسعاف الاسكندرية

وتقع صيدلية إسعاف الإسكندرية بميدان المنشية

صيدلية الحرية

وتوجد صدلية الحرية بـ 34 شارع الحرية

صيدلية سعد زغلول

وتقع بـ 42 شارع سعد زغلول محطة الرمل

وأكد في وقت سابق، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، غير صحيح، وأن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف البروتوكول العلاجي، إما من خلال الأدوية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.

وكانت قد كشفت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أنه يتم صرف الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا (مضاد حيوي، وخافض الحرارة، وفيتامينات) بروشتة الطبيب فقط، عقب تشخيص المرض من صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بعد أن شهد الطلب على تلك الأدوية ارتفاعا من المستهلكين بالصيدليات، ولجأ العديد من الأفراد لتخزينها فى المنازل تحسبًا لإصابتهم، ما أدى لنقص المعروض فى السوق.

قائمة بأكثر الاصابات بكورونا داخل الاسكندرية

تنشر "الوطن"، إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، بشأن أكثر المناطق في إصابات فيروس كورونا المستجد في محافظة الإسكندرية، وذلك بعدما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تصدرها إصابات كورونا على مستوى الجمهورية تليها القاهرة والجيزة والقليوبية.

1- المنتزه تتصدر الإصابات بأكثر من 3 آلاف إصابة على مستوى الجمهورية.

2- حي شرق الإسكندرية يأتي في المركز الثاني من الإصابات بأكثر من ألفين حالة.

3- حي وسط الإسكندرية يأتي في المرتبة الثالثة بأكثر من ألف إصابة على مستوى الجمهورية.

4- العجمي في المرتبة الرابعة بأكثر من ألف حالة إصابة أيضاً.

5- حي غرب الإسكندرية يأتي في المركز الخامس من حيث الإصابات، بأقل من ألف إصابة.

6- المنشية تأتي في المرتبة السادسة بأكثر من 500 إصابة.

7- حي الجمرك يأتي في المركز السابع بأقل من 500 إصابة.