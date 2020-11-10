طالب يضرب معلما في قنا.. والمديرية تحقق في واقعة فيديو "لورديانا"

قررت إدارة نجع حمادي التعليمية، بقنا، التحقيق في واقعة تشاجر معلم وطالب بسبب سيجارة، داخل المدرسة الثانوية الزراعية بنجع حمادي، كما قررت فصل الطالب 15 يومًا، بعد إحالته إلى لجنة الانضباط المدرسي، وأخد تعهد من ولي أمره بعدم تكرار ابنه مثل هذا السلوك.

كانت مشاجرة نشبت بين معلم وطالب داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي، بسبب تدخين الطالب داخل الفصل، وكشف مصدر بإدارة التربية والتعليمية بنجع حمادي، عن نشوب مشاجرة بين معلم وطالب داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية، لافتا إلى أن المعلم شاهد طالبا يدخن سجائر أثناء الحصة، فطلب منه إطفاءها وإلقاءها من يده فرفض الطالب، ما اضطر المعلم لأخذها منه عنوة، وأضاف المصدر أن الطالب تعدى على المعلم ونشبت المشاجرة، وأخطرت إدارة المدرسة مركز الشرطة وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق متصل، قرر راجح صابر، مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم، نقل معلم الرياضيات المتورط في واقعة مشاهدة فيديو الراقصة "لورديانا" بصحبه طالبين داخل الفصل، بمدرسة الشهيد خيرت الثانوية بنين بنجع حمادي، إلى مبنى الإدارة، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقال "راجح" إن الإدارة التعليمية بنجع حمادي قررت نقل المعلم إلى ديوان الإدارة، لحين انتهاء التحقيقات، كما تقرر تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالبين، فيما تواصل الإدارة القانونية التحقيق مع مدير المدرسة و3 معلمين في واقعة عرض مقطع فيديو للراقصة "لورديانا" على الشاشة التفاعلية داخل أحد الفصول، أمام الطلاب وفي حضور أحد المعلمين.

واستدعت إدارة المدرسة، من خلال مكتب الإخصائيين الاجتماعيين، أولياء أمور الطلاب، لتعريفهم بسلوك أبنائهم داخل المدرسة، وفقاً للائحة المدرسية، وأبلغتهم بتوقيع جزاءات على أبنائهم، وفقًا للوائح، لاستخدامهم الوسائل التعليمية في أمور غير أخلاقية ومرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وكان مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، راجح صابر الطيب، أحال مدير مدرسة "الشهيد خيرت القاضي"، وأحد معلمي مادة الرياضيات، والمشرف اليومي، ومشرف الدور، للتحقيق أمام الشئون القانونية، على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُظهر طالبين بالمدرسة يشاهدان استعراضاً للراقصة البرازيلية "لورديانا"، داخل أحد الفصول، وفي وجود المدرس.