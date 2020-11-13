السفير البحريني بالقاهرة: علاقتنا مع مصر تتطور وتزدهر بمرور الوقت

قدم هشام بن محمد الجودر، سفير البحرين لدى القاهرة، التعازي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، والأمير سلمان خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، ولأسرة آل خليفة وللشعب البحريني، في الفقيد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، والذي كان له العديد من المواقف، حيث كان له دور كبير في نهضة وإدارة المملكة.

وأضاف "الجودر"، خلال لقاء بفضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء الراحل له مواقف عديدة ليس على الصعيد المحلي فقط، ولكن له مبادرات خليجية وعربية وعالمية، وحرص على التكامل الخليجي، والوحدة العربية وتنميتها، وهو أول قائد عربي يحصل على درع العمل التنموي من جامعة الدول العربية تقديرا لدوره على المستوى العربي.

وأكد أن العلاقات البحرينية المصرية تاريخية وقديمة جدا، وبمرور الوقت تتطور تلك العلاقة وتزدهر، ويشهد لها الجميع بقوتها والتفاهم بين قيادات الدولتين، وجرى تطوير العلاقات ما انعكس على العديد من المجالات اقتصاديا وتجاريا وثقافيا، لافتا إلى أن مصر تدعم البحرين في جميع المواقف، كما أن البحرين تقف بجانب مصر في جميع المواقف ومؤيدة لها في كل خطوة تخطوها.

وتوفى أمس، رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي ظل في منصبه لنحو نصف قرن منذ استقلال البحرين مطلع السبعينيات، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونعى الديوان الملكي في البحرين، رئيس الوزراء الراحل، مشيرا إلى "إعلان الحداد الرسمي لمدة أسبوع، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام".

وقضى الشيخ خليفة، أطول فترة في رئاسة الوزراء، فقد ظل يواصل عمله في منصبه دون انقطاع منذ استقلال البحرين في عام 1971، بل إنه تولى فعليا هذا الدور في عام 1970، أي قبل استقلال البحرين بعام.

وظل الشيخ خليفة، يمثل إحدى الشخصيات الرئيسية المهيمنة في رسم السياسية البحرينية على مدى نصف قرن، ويوصف بأنه من أشد المدافعيين عن حكم أسرة آل خليفة.

والشيخ خليفة عم الملك البحريني الحالي حمد بن عيسى آل خليفة، والشقيق الأصغر للأمير السابق عيسى بن سلمان آل خليفة.