لو طالع رحلة الأقصر وأسوان.. تعرف على أهم المواقع السياحية بهما

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أهم المدن والواقع السياحية الموجودة بمصر، وتستعرض "الوطن"، في نفس السياق، أهم المعالم السياحية بمدينتي الأقصر وأسوان، وفقا لما أعلنته الهيئة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أهم المعالم السياحية بمدينة الأقصر

ـ آثار الضفة الشرقية.

ـ معبد الأقصر.

ـ معبد الكرنك.

ـ البحيرة المقدسة.

ـ متحف الأقصر.

ـ آثار الضفة الغربية.

ـ تمثالا ممنون.

ـ مقابر وادي الملوك والملكات.

ـ معابد تخليد الذكرى.

ـ معبد الدير البحري.

ـ معبد الرمسيوم.

ـ معبد مدينة هايو.

ـ مقبرة نخت.

ـ مقبرة مننا.

ـ مقبرة رع مس.

ـ معبد دندرة.

ـ الأديرة، دير الشايب ويبعد 7 كم شمال المدينة، دير مارجرجس ويقع بالبر الغربي، دير المحارب ويقع على بعد 4 كم من الميناء بالبر الغربي.

أهم المعالم السياحية بمدينة أسوان

ـ جزيرة الفنتين.

ـ معابد الجزيرة.

ـ ملحق متحف أسوان والمعروف باسم "الأنكس" بجزيرة ألفنتين.

ـ مقياس النيل.

ـ جزيرة أجيليكا.

ـ جزيرة أمون.

ـ مقابر النبلاء.

ـ دير الأنبا سمعان.

ـ المسلة الناقصة.

ـ معابد فيلة.

ـ معابد النوبة القديمة.

ـ معبد كلابشة.

ـ معبد بيت الوالي.

ـ معبد أبو سمبل الكبير (رمسيس الثاني).

ـ معبد أبو سمبل الصغير.

ـ معبد كوم أمبو.

ـ معبد إدفو.

ـ مقبرة النبلاء .

ـ مقبرة باحري .

ـ مقبرة أحمس ابن أبانا .

ـ مقبرة رني .

ـ مقبرة سيتاو .

ـ السد العالي.

ـ خزان أسوان.

ـ متحف النوبة.

ـ متحف أسوان.

ـ جزيرة النباتات.

ـ ضريح أغاخان.

ـ مقبرة الجندي المجهول.

ـ قرية آمون.

ـ محمية جزر سالوجا وغزال.

ـ محمية وادي العلاقي.

ـ محمية علبة الطبيعية.

أهم القطع الأثرية بأسوان على مختلف العصور

- تمثال الملك رمسيس الثاني .

- مقصورة قصر أبريم .

- نموذج لمعبد فيلة .

- لوحة حجرية لأمنحتب.

- مقصورة البابون والعقرب.

- لوازم وحليات للخيول .

- شواهد قبور تمثال للبا (الروح) .

- تمثال أمرديس لوحة بسماتيك .

- لوحة حجرية لتانوت آمون نموذج للأحمندي .

- نموذج لمقبرة إسلامية.

- الساقية والشادوف هيكل عظمي من وادي الكوبانية .

- نموذج لدفنة نوبية من المجموعة الأولى .

- تمثال الملك خفرع .