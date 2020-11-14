مرشحو الأحزاب يستعينون بالنواب والشيوخ لحسم مقعد الإعادة بإدفو

نظم حسن الطيب، أمين حزب "مستقبل وطن" بمركز إدفو، في محافظة أسوان، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بقرية "العدوة"، لتأييد مرشح الحزب بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، علي البدري الملاوي، والذي يخوض منافسة قوية مع الدكتور "عبد الغفار الضيفي"، مرشح حزب "التجمع".

حضر المؤتمر الداعم لمرشح "مستقبل وطن" أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، من ضمنهم حسن خليل، أمين الحزب بأسوان، وعضو مجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي، والنائبة نفين حمدي، أعضاء "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والنائب مجدي حسيبو، والنائب كامل ميشيل، عضوا مجلس الشيوخ، وبحضور المئات من مؤيدي وأنصار مرشح الحزب بدائرة إدفو.

من ناحية أخرى، واصل الدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب "التجمع"، في إقامة المؤتمرات الجماهيرية الداعمة له بقرى ومدن مركز إدفو، وذلك بحضور قيادات الحزب بمحافظة أسوان.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أسماء المرشحين الـ10 الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، لحصد 5 مقاعد فردية في جولة الإعادة.

ففي الدائرة الأولي التي تشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، وقسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو"، وستكون الإعادة بين كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبو خليل، وجلال أبو الحسن، مرشحا حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل.

بينما في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، الإعادة بين أيمن فــؤاد، مرشح مستقل، والنائب ياسيـن عبدالصبور، مرشح مستقل، وفي الرابعة، مقرها مركز ومدينة إدفو، الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.