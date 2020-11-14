إصابة نائب بعد فوزه بالانتخابات بفيروس كورونا

أعلن النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب المنتخب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال النائب علاء عصام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمدلله مريض كورونا.. اللهم يا شافي الناس اشفي عبدك الضعيف".

الجدير بالذكر، أنها ليست الإصابة الأولى بين أعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا، فخلال الساعات الماضية أعلن أيضا النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة مطروح، إصابته بفيروس كورونا ودخل في عزل منزلي، ويخضع للعلاج اللازم من الفيروس.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولي للانتخابات التي تشمل 14 محافظة أبرزها الجيزة والصعيد والإسكندرية، شهدت تصدر حزب مستقبل وطن والقائمة الوطنية من أجمل أرقام التصويت. وتشمل محافظات المرحلة الأولي 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بينما تشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.