إلغاء موعد عرض أحدث أفلام "مايكل بي جوردن" بسبب كورونا

ألغت شركة Paramount Pictures أحدث أفلام الممثل مايكل بي جوردن، من جداول إصداراتها، بعدما كان من المقرر طرحه في في فبراير 2021.

يأتي إلغاء عرض الفيلم بسبب التغيرات والتأجيلات التي سببها فيروس كورونا على أحدث الأفلام السينمائية.

الفيلم عنوانه Tom Clancy’s Without Remorse، من إخراج ستيفانو سوليما، وشارك في كتابة السيناريو مجموعة مؤلفين، ومأخوذ من رواية لـ توم جلانسي، ويضم الأبطال جيمي بيل، كام جيجانديت وغيرهم.

الفيلم تصنيفه أكشن ومغامرات، وتم تصويره بين ألمانيا وأمريكا بحسب موقع IMDB، ويحكي جون كلارك، أحد أفراد البحرية الخاصة، الذي يذهب للانتقام لمقتل زوجته ليجد نفسه داخل مؤامرة أكبر.

وأعلنت Paramount أيضًا، عن خروج فيلم "Micronauts" من جدول الإصدار، الذي كان من المقرر طرحه في 4 يونيو 2021.

تعتبر هذه التغييرات هي الأحدث في سلسلة طويلة من تأخيرات وتأجيلات الأفلام، حيث يواجه صناع الأفلام حقيقة أن رواد السينما مازالوا يشعرون بالخوف في العودة إلى مشاهدة الأفلام داخل قاعات السينما.

ومايكل بي جوردان بطل فيلم Tom Clancy’s Without Remorse، ممثل ومنتج أمريكي، شارك في أكثر من 40 عملا فنيا، تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

كانت بدايات "مايكل" عام 1999 من خلال مشاركته في مسلسل The Sopranos وفي نفس العام شارك في Cosby وفيلم Black & White.

أما آخر ظهور لجورادن كان من خلال مسلسل Raising Dion عام 2019، وفي نفس العام شارك في فيلم Just Mercy، ومسلسل Gen: Lock.

ويصور مايكل بي جوردان حاليا مسلسل What If...؟، ويشارك في فيلم Methuselah وهو قيد الإنتاج حاليا.

وتم الإعلان عن مشاركة مايكل بي جوردان في فيلم Wrong Answer ومن المقرر أن يخرجه رايان كولجر، وأيضا تم الإعلان عن مشاركته في الجزء الثالث من فيلم Creed، ومن المقرر أن يخرجه زاك بالين.