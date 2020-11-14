ضبط طن مواد غذائية "مجهولة المصدر" داخل شركة تعبئة بالعاشر

شنت إدارة التموين بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، حملة مكبرة على عدد من شركات المواد الغذائية والمطاعم في نطاق المدينة، اليوم السبت، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد أصحاب شركه تعبئة مواد غذائية، وذلك لإدارتهم النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على عدد 25 "شيكارة" أرز "مجهول المصدر"، بوزن 25 كيلوجرام للعبوة الواحدة، بإجمالي 500 كيلوجرام، و10 "شكائر" سكر حر، بوزن 50 كليوجرام، بإجمالي 500 كيلو، على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب المطاعم بالمدينة، لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم، وتحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب أنشطة تجارية، لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، و3 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية، طبقاً للقرار 330 لسنة 2017.

على جانب آخر، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات والوحدة المحلية بـ"شهداء بحر البقر 2"، حملة لإزالة حالتي تعديات، عبارة عن مباني بالطوب الدبش الأبيض، على مساحة 200 متر مربع، وتم إزالة المخالفة حتى مستوى سطح الأرض، وذلك تأكيداً على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز بضرورة تكثيف حملات الإزالة على الأراضي الزراعية، وخاصةً الأراضي المجاورة للكتل السكانية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها لرصد أي تعديات بابناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.