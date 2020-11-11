تضامن الشرقية عن فيديو طرد شاب لوالدته: "متفبرك مش عندنا"

قال محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن المديرية فحصت مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية أظهر طرد شاب لوالدته وزحفها على السلم، وتبين أن المقطع مفبرك، وقال وكيل الوزارة للوطن : "المقطع مفبرك مش عندنا في الشرقية" مشيرا إلى أن الوزارة ستوضح التفاصيل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو أظهر سيدة مسنة تزحف على درج سلم منزل فيما سمع خلال المقطع صوت شاب يوجه عبارات مسيئة للسيدة قائلا أنها "أم عاقة" وتابع الشاب قائلا: "ازحفي ياختي ازحفي.. امسحي السلم بالجلابية.. وبعدين طلعي الجلابية لنا نغسلها تاني.. يعني أذي وخلاص" وأردف: "طالعة ليه .. أماني راحت لخالها.. انتي طالعة ليه ولا هتعملي لها إيه.. ازحفي.. ازحفي".

رابط مقطع الفيديو

https://www.facebook.com/Dr.ahmed.gbrr/videos/2896846370546983