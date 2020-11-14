ضبط 10 كيلو هيروين داخل "ملاكي" بالإسكندرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها .. فقد تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تحريات مسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط ( عدد 40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت حوالى 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص - له معلومات جنائية ) وذلك حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية .. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والهاتفان للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .