طرق وقاية مرضى السكري من الإصابة بكورونا في يومهم العالمي

تضاعفت الإجراءات الوقائية المختلفة التي تتبعها أسر المصابين بمرض السكري خلال الأشهر الماضية، لحمايتهم من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إليهم، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، حسبما حذرت منظمة الصحة العالمية، وبات التحدي الأكبر أمام تلك الفئة هو التأقلم على وضع الجائحة التي ضربت العالم دون مضاعفات جسدية.

وفقًا لما ورد عن الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) فإن الأشخاص المصابين بمرض السكري، الذي يحتفل العالم اليوم 14 من نوفمبر بيومه العالمي للتوعية من مخاطر هذا المرض، أكثر عرضة لخطر مضاعفات الالتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا، وهو في الواقع ما ينطبق على مرض كوفيد-19".

ما السبب؟

السبب وراء ذلك يفسره الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، بأنه عندما يحدث خلل في مستويات السكر لدى الشخص فإن استجابة الجهاز المناعي للجسم تنخفض، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بأي نوع من البكتيريا أو الفيروسات.

وأوصى "عقبة" مرضى السكر خلال حديثه لـ"الوطن" بالحرص على تناول العلاج بانتظام، لأنه كلما كانت نسبة السكر مضبوطة كلما زادت كفاءة الجهاز المناعي، والعكس فإن عدم انضباط السكر في الدم يعرض الشخص إلى الإصابة بالفيروس، مع إمكانية حدوث مضاعفات حادة بسبب ضعف الجهاز المناعي.

"عبد الوهاب": تناول الأسماك الغنية بالأوميجا يرفع المناعة في الجسم

نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية بجامعة القاهرة، بدأت حديثها لـ"الوطن" بالتأكيد على أهمية التحليل الدوري لمرضى السكر لمتابعة نسبة السكر في الدم وضبطه باستمرار، تجنبًا لحدوث خلل يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي للجسم، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

عناصر غذائية أساسية يجب على مريض السكر الحرص على تناولها باستمرار أولها البروتين، الذي أكدت "عبد الوهاب" على أنه عنصر أساسي يجب توافره في الوجبات، إلى جانب النشويات المعقدة مثل البرغل والفريك والابتعاد عن الرز الأبيض والمكرونة، مع الحرص على تناول الأسماك الغنية بالأوميجا التي تعمل على رفع المناعة في الجسم.

وجبة عشاء خفيفة بها مصادر بروتين

وتابعت استشاري المناعة والتغذية العلاجية، بالتأكيد على أهمية تناول الخضروات ذات الورقة الخضراء مثل الجرجير والبقدونس والخس، مع حرص مريض السكر على تناول نحو ثمرتين فاكهة في اليوم كالتفاح والبرتقال والجوافة لتزويد الجسم بالسكريات المفيدة.

وأما وجبة العشاء، فأوصت "عبد الوهاب" بتناول وجبات خفيفة كالسلطة والبيض أو الجبنة القريش أو التونة.