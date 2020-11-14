رئيس التحرير

محمود مسلم

وفاة طبيب شهير في شبين الكوم بالمنوفية بفيروس كورونا

كتب:

إبراهيم الديهي
02:18 م | السبت 14 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي الدكتور حسن سعد، أستاذ الجراحة العامة بمستشفي شبين الكوم التعليمي، مصرعه متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في أثناء علاجه في أحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية.

ونعت نقابة الأطباء في محافظة المنوفية الفقيد في بيان لها، جاء فيه: "يتقدم مجلس نقابة أطباء المنوفية بخالص العزاء لوفاة الأستاذ الدكتور حسن سعد، أستاذ الجراحة العامة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان" .

على صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لم تزد خلال الفترة الأخيرة في المحافظة، ولكنها تسير وفق المعدلات التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه ضُمت 10% من قوة المستشفيات العامة والمركزية في المحافظة، استعدادا للزيادات المتوقعة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الفترة المقبلة، واستقبال الإصابات كافة وحالات الاشتباه، بالإضافة إلي مستشفيات الصدر والحميات التي تعمل بكامل طاقتها، لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس والاشتباه.

وأشار "جودة" إلى عقد اجتماعات يومية لبحث آخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، التي تصل إليهم بشكل يومي بالتعليمات الجديدة، فيما يخص فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يتم التأكيد يوميًا علي مديري المستشفيات بالتعليمات الجديدة لاستقبال الحالات، والتأكد من غرف العزل والاشتباهات وإجراء التحاليل والأشعة والفحوصات.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على ضروة الحذر والحيطة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، من تباعد بين الأفراد وارتداء الكماماة واستخدام المطهرات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن التجمعات من الممكن أن تكون سببًا في نقل العدوى، في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

اقرأ المزيد:

صحة المنوفية: الحميات والصدر و10% من المستشفيات لمصابي كورونا

ضبط المتهم باغتصاب ربة منزل وابتزازها بفيديوهات جنسية في المنوفية

عاطل يستدرج ربة منزل بإعلان وظيفة ويعتدي عليها جنسيا في المنوفية

محافظ المنوفية: رفع 18 ألف طن تراكمات قمامة خلال أسبوع

طلب منها الإيقاع بأخريات.. أمن المنوفية يبحث عن متهم باغتصاب ربة منزل

وفاة أستاذ بجامعة المنوفية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا 

محافظ المنوفية يحيل واقعة سرقة حفار وموتور من مصنع تدوير قمامة للنيابة

انتحار سائق توكتوك بحبة غلة في المنوفية: "مراته زعلته شوية"

رسميا.. جامعة المنوفية "مكتبا استشاريا" لإصدار تراخيص البناء

القصة الكاملة لوفاة عروسي المنوفية اختناقا بالغاز