وفاة طبيب شهير في شبين الكوم بالمنوفية بفيروس كورونا

لقي الدكتور حسن سعد، أستاذ الجراحة العامة بمستشفي شبين الكوم التعليمي، مصرعه متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في أثناء علاجه في أحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية.

ونعت نقابة الأطباء في محافظة المنوفية الفقيد في بيان لها، جاء فيه: "يتقدم مجلس نقابة أطباء المنوفية بخالص العزاء لوفاة الأستاذ الدكتور حسن سعد، أستاذ الجراحة العامة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان" .

على صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لم تزد خلال الفترة الأخيرة في المحافظة، ولكنها تسير وفق المعدلات التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه ضُمت 10% من قوة المستشفيات العامة والمركزية في المحافظة، استعدادا للزيادات المتوقعة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الفترة المقبلة، واستقبال الإصابات كافة وحالات الاشتباه، بالإضافة إلي مستشفيات الصدر والحميات التي تعمل بكامل طاقتها، لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس والاشتباه.

وأشار "جودة" إلى عقد اجتماعات يومية لبحث آخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، التي تصل إليهم بشكل يومي بالتعليمات الجديدة، فيما يخص فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يتم التأكيد يوميًا علي مديري المستشفيات بالتعليمات الجديدة لاستقبال الحالات، والتأكد من غرف العزل والاشتباهات وإجراء التحاليل والأشعة والفحوصات.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على ضروة الحذر والحيطة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، من تباعد بين الأفراد وارتداء الكماماة واستخدام المطهرات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن التجمعات من الممكن أن تكون سببًا في نقل العدوى، في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.