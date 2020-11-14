تعليق الدراسة غداً بالمدارس والجامعات بالدقهلية لسوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعليق الدراسة غدا الأحد 15 نوفمبر بالمدارس والجامعات بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، و حرصا على سلامة التلاميذ والطلاب.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية بها.

وأعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، تعطيل الدراسة للطلاب والعمل بالجامعة للعاملين الإداريين بمختلف القطاعات غداً الأحد نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وشهدت محافظة الدقهلية الليلة أمطار ثلجية غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، عمت معظم أنحاء المحافظة مما تسبب في غرق الشوارع وتجمع مياه الأمطار في المناطق المنخفضة.

وأعلن محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة استعداداً لموسم الشتاء وهطول الأمطار.

وأكد المحافظ عن دعم الوحدات المحلية بعدد 12 سيارة كسح مياه جديدة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020 / 2021، والتوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

ووجه المحافظ ، بإزالة تراكمات مياه الأمطار من الشوارع لحماية المواطنين من مياه الأمطار، وإزالة أي معوقات مترتبة حيال سقوط الأمطار، والتأكد من مدى كفاءة بلاعات تصريف مياه الأمطار وسرعة تصريف مياه الأمطار بها.

وفى ذات السياق كلف المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حى غرب المنصورة ، عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية بمواصلة تطهير وصيانة بلاعات تصريف مياه الأمطار المتواجدة بنطاق الحى.