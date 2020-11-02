تعرف على خريطة الطرق المغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية

تمر بعض المناطق في جمهورية مصر العربية، بموجة طقس سيئ، أدت إلى هطول الأمطار بغزارة وتجمعها في بعض المناطق، وأثرت سلبًا على بعض الطرق الصحراوية، مما دفع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إلى الإعلان عن وقف حركة السيارات بكل أنواعها على بعض الطرق، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات على مدار الساعة، خريطة الطرق المغلقة في المناطق التي تتعرض لموجه الطقس السيئ.

خريطة الطرق المغلقة بسبب الطقس السيئ

طريق الطور اتجاه أبو رديس

طريق فيران اتجاه سانت كاترين

طريق الكريمات الصحراوى حتى بنى سويف

طريق قنا اتجاه سفاجا

طريق القصير اتجاه قفط

طريق سوهاج اتجاه سفاجا

طريق المنيا اتجاه راس غارب

طريق الشيخ فضل اتجاه راس غارب

طريق الزعفرانة - راس غارب

طريق الغردقة -راس غارب

وكانت هيئة الأرصاد، قد أعلنت وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفرص سقوط الأمطار ما زالت موجودة على الأماكن التي شهدت سقوطها، سواء كانت محافظة البحر الأحمر أو جنوب سيناء ومناطق من "السواحل الشمالية الغربية، وشمال الدلتا"، وهي أقل غزارة وكثافة ولن تصل لحد السيول، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها، بالنسبة لمثل هذا الوقت من العام.

وبدأت حالة الطقس في التحسن على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، سواء مطروح أو السلوم وبورسعيد أو الإسكندرية، وحتى محافظات شمال الدلتا، مثل كفر الشيخ والبحيرة، منوهة بأن كل هذه الأماكن معرضة للأمطار الخفيفة والمتوسطة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتشهد البلاد طقسا معتدلا خلال ساعات النهار على شمال البلاد، ويميل للحرارة على الجنوب، وحتى جنوب الصعيد، ولكن فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، تنخفض درجات الحرارة.