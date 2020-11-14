الأرصاد: اختلاف درجات الحرارة بطبقات الجو العليا سبب تكون الثلوج

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الذي تم التنويه عنه منذ أيام، بانه سيظهر في شمال البلاد قد وقع على السواحل الشمالية الغربية، وامتدت أمطاره الغزيرة في محافظات الدلتا وشمال الوجه البحري، فيما تفاوتت غزارة الأمطار من منطقة لأخرى: "ده شئ طبيعي بسبب المنخفض الجوي".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن اختلاف درجات الحرارة في طبقات الجو العليا من مكان لأخر هو السبب الرئيس في تكوين الثلوج وهطولها بمناطق بعينها، ومن الواضح أنه وأثناء حركة السحب كانت درجات الحرارة منخفضة لمكان من منطقة لأخرى: "اختلاف درجات الحرارة في طبقات الجو العليا سبب تكون الثلوج".

وأوضح أن المنخفض يتحرك حاليا من الاتجاه الغربي للشرق، وسيكون تأثيرة على محافظات الوجة البحري ومدن القناة وبعض المناطق في سيناء ما بين أمطار متوسطة إلى غزيرة تمتد لمساء الغد.

وأكد أنه وبالنسبة للقاهرة فمن الممكن أن تشهد هطول أمطار بشكل خفيف وفي مناطق متفرقة، ولكن لن تشهد نفس الظواهر الجوية التي شهدتها بعض المحافظات المصرية، اليوم.

وأشار إلى أن الأمطار المتوقع سقوطها على عدد من المحافظات، غدا، ستكون ما بين غزيرة إلى متوسطة، ولكن لن تصل إلى حد السيول في بعض المناطق مثل سيناء والمناطق القريبة منها.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، معتدلة على القاهرة والوجه البحري، ولطيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، برياح تنشط على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية.

بينما سيكون الطقس ليلا، بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.