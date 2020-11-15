اليوم.. محيي الدين في ندوة بجامعة عين شمس عن أثر كورونا على الاقتصاد

تنظم جامعة عين شمس، اليوم، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، ويبنار نحت عنوان" آثار جائحة كورونا على الاقتصاد المصري والدولى .. الفرص والتحديات"، بحضور الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته ممثلاً عن مصر ومجموعة الدول العربية "أون لاين"، وذلك في في إطار دعم جامعة عين شمس لجهود الدولة في البناء والتنمية.

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، إن الحوار يهدف إلى مناقشة أولويات التوجه الاقتصادي في مصر لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التعامل مع الأزمة، وكذلك تحديد فرص ومجالات تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدولية لدعم استدامة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يشارك في الوبينار نواب رئيس الجامعة، كلا من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة، وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات المختلفة بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين من أساتذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة وكذلك رجال وسيدات الأعمال وصانعي السياسة في مصر .

التعليم العالي: 396 عالما مصريا ضمن أفضل 2% من علماء العالم في تصنيف جامعة ستانفورد

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن تواجد 396 عالما مصريا من الجامعات الحكومية والخاصة، في قائمة ترتيب جامعة ستانفورد الأمريكية كأفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات البالغ عددهم 160 ألف عالم، من 149 دولة في العالم، وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات ‎ Scopusفي 22 تخصصا علميا و176 تخصصا فرعيا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، إن القائمة شملت عددا من العلماء بالجامعات المصرية المختلفة، حيث تصدرت جامعة القاهرة بـ 48 عالما، تلاها المركز القومي للبحوث بـ 38 ، و31 من جامعة الإسكندرية، ثم 30 عالما من جامعة الزقازيق، و كذلك 24 عالما من جامعة عين شمس، و 24 من جامعة المنصورة.