الجندي يسخر من "شيوخ المقاطعة": "دول اللي بيلبسوا طرحة ويعملوا دقن"

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك ترصد للإسلام بغية إلصاق أية تهمة به باعتباره مصدرا للإرهاب في حين أن كثيرا من الأباطرة الذين ذكرهم التاريخ مثل ستالين وهتلر ارتكبوا جرائم قتل ضد الملايين، مضيفًا: "لماذا اعتبرناهم حالات فردية؟ ونحن كمسلمين لم نحاول يومًا إلصاق الارهاب بالدين المسيحي الذي ينتمي إليه كثير من القتلة والمجرمين؟".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "أون": "لماذا تناسى الغرب دور العلماء المسلمين في الحضارة الغربية؟ وعلى سبيل المثال هناك في فرنسا نحو 6 ملايين مسلم يشاركون في بناء وعمارة فرنسا وغرس حضارتها، وهذا لا يوصف إلا بترصد لدين بعينه".

وتابع: "يجب علينا أن نبدأ من تنظيم البيت من الداخل؟ لابد أن يكون لنا كبير فنحن مازلنا نعمل بسياسة القطيع".

ووصف الشيخ خالد الجندي، من ألقي القبض عليهم في واقعة ازدراء الأديان بالإسماعيلية بالمساكين: "أنا بعتبرهم مساكين، هؤلاء هم العَرَض وليس المرض فلو قلنا واحد سخن تبقى الحرارة هنا عرض لمرض مينفعش نعالج العرض ونسيب المرض".

وأردف، أن سبب إقدام هؤلاء على مثل هذه التصرفات يعود إلى الخطاب التحريضي الذي يجب تتبعه ونرى من أين يأتي: "لازم نعرف الخطاب ده جاي منين ورايح فين؟ لأن هذا الخطاب سينتج مزيد من الضحايا والبثور وسيسهم في ظهور أعراض أخرى مثل السخونة والالتهابات".

وحول آلية المقاطعة في صد الهجمة على النبي محمد، قال الجندي: "أنا قلت يا جماعة لازم تتبعوا الكبير بتاعكم مش نمشي ورا واحد قالنا قاطعوا وخلاص إحنا كبيرنا هنا الأزهر كمؤسسة دينية كبرى ترشدنا في كيفية التصرف لان فضيلة الإمام الاكبر هو الذي يمثل الرؤية الكبرى الحقيقية لهذا الملف كمنبر للوسطية ولسنا أكثر غيرة على النبي محمد منهم؟ والناس دي شافت إن وسيلة الصد تكون عبر المسار الدبلوماسي والتقاضي للمسيئين في عقر دارهم".

وسخر "الجندي"، من دعاة المقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: "دول اللي بيلبسوا طرحة ويعملوا دقن ويبدأ يفتي والشعب بتاعنا حنون بطبعه وخطاب الداعي للمقاطعة يدغدغ المشاعر، وأحد عينات الطرح قالهم ما دخل ولي الأمر في مسألة المقاطعة؟ لازم تقاطع نصرة لنبيك".

وأوضح: "أنا برد عليه وبقوله ألم تقرأ عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك؟ هذا المسمى شيخ ليس واعيًا في خطابه لأن القائد في قصة غزوة تبوك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء شيوخ الفتنة والتسخين اللي بيجيبوا الكافية من الداخل وده تحريض على عدم احترام ولي الأمر في إفتائه ممثلاً في الأوقاف ودار الإفتاء وشيخ الأزهر الذين يرون أن الأسلوب الوحيد للرد هو اتباع المسلك القضائي والتخلق بأخلاق النبي".

وواصل: "إحنا مش على راسنا بطحة، الشتايم والرد بالهجوم والسب حاجة في منتهى التفاهة وعشان نواجهها لازم يكون الموضوع أعمق من ذلك".