أديب عن تحركه في لندن أوقات الحظر: كنت بشيل شنطة سوبر ماركت

سرد الإعلامي عمرو أديب، مواقف واجهها في العاصمة الإنجليزية لندن أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث وجه حديثه للمصريين: "يالهوي لو قولتلكم اقعدوا في البيت ومحدش ينزل إلا لمشوار الصيدلية أو السوبر ماركت، مش عارف الناس هنا لو قولتلها كده كانت هتعمل فيا ايه، إنما في لندن حصل كده من وقت ما نزلت في المطار".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أنه فور وصوله لمطار في لندن قال له أمين شرطي "مساء الخير إنت عارف إنك لازم تقعد في البيت 14 يوم"، فرد عليه أديب: "أه عارف"، موضحًا أنهم يأخدون رقم الهواتف في المطار من أجل المتابعة.

وتابع: "يقدر وهو في مكانة يشوف من التليفون انت في البيت والعنوان ولا لا، لو قفشك خارج البيت غرامة فورية 1000 يورو على طول، وأغلب الحاجات اللي اتعملناها هناك لما تنزل لازم تشيل شنطة سوبر ماركت معاك، لما حد يسألك كنت فين تقول بجيب لبن أو بجيب عيش، تقولهم العيال فوق عاوزين يأكلوا، انتوا عارفين المصريين، أنا كنت بنزل بشنطة السوبر ماركت".