"إلحقونا إحنا بنغرق".. مناطق شعبية بالمنصورة وطلخا تستغيث من الأمطار

استغاث سكان المناطق الشعبية في مدينتي المنصورة وطلخا من تأثير مياه الأمطار عليهم، ودخولها عليهم بيوتهم ومحالهم التجارية، ما تسبب في إتلاف بضائعهم، وبدأوا يزيلون مياه الأمطار مستخدمين الأواني حتى يتمكنوا من المبيت ببيوتهم.

ودخلت مياه المطار في مدينة طلخا في صيدلية وبيوت بالمناطق الشعبية، ولم يتمكنوا من تصريف المياه الموجودة بها، فيما انقطع التيار الكهربائي في معظم تلك المناطق، وأغلق عدد من المواطنين الشوارع حتى لا تحدث أي حوادث بداخلها.

وقال محمود سامي، أحد المواطنين في طلخا، الحقونا إحنا هنا بنغرق، بيوتنا باش من المياه ومهددة بالسقوط بعد أن حاصرتنا المياه من الداخل والخارج ومش عارفين هاننام فين الليلة، متسائلا: "هل يرضي أحد ما نحن فيه، ولا نجد أي مسؤول يسأل عنا".

وأكدت سامية طه، من سكان طلخا: المياه دخلت علينا من كل الجوانب والصرف الصحي مغلق ولا يوجد تصريف للمياه، واتصلنا على الخط الساخن دون أي استجابة.

وخرجت مجموعات شعبية تساعد المواطنين في التخلص من مياه الأمطار، مستخدمين ماكينات لشفط المياه وإلقائها في الصرف الصحي.

ودفعت مديرية أمن الدقهلية بسيارات إطفاء لسحب المياه من نفق السكة الحديد، والمناطق المتأثرة وذلك من أجل تسيير الحركة المرورية.

وحذرت رئاسات المراكز والمدن من الحالة الجوية، وأكدت رئاسة مركز ومدينة شربين، نظرا لما تتعرض له البلاد مع دخول فصل الشتاء وعند سقوط الأمطار مع سوء الأحوال الجوية.

وذكرت في بيان لها " تناشد رئاسة مركز ومدينه شربين المواطنين وخاصة الأطفال بضرورة تجنب أعمدة الإنارة وعدم الاقتراب منها وملامستها عند سقوط الأمطار - عدم الوقوف بجوار الأشجار الكبيرة - عند حدوث البرق الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل أو المدرسة وعند التواجد بالشارع أثناء فترة الرعد أو البرق يجب الإسراع بالدخول إلى أقرب منزل والوقوف بالأماكن المرتفعة وارتداء الكمامات والملابس الثقيلة سائلين الله السلامة للجميع".

يذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت في عدد من الحوادث نتج عنها وفاة شخصين وإصابة عدد من المواطنين علاوة علي تحطيم عدد من السيارات وسقوط أشجار ولوحات إعلانية وإشارة مرور

وتكثف محافظة الدقهلية من جهودها لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية.