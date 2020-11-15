بينهم المدير.. المحرمون من إجازة الأمطار اليوم بمدارس ومعاهد الدقهلية

أعلن عادل رمزي، مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية ، أن يوم الأحد إجازة بكافة مدارس المحافظة، تطبيقا لقرار دكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعلي عبد الرؤوف وكيل الوزارة.

وطالب عادل رمزي، من خلال الصفحة الرسمية لإدارة شرق المنصورة التعليمية، بضرورة وجود مدير المدرسة والأمن والعمال بالمدارس لإزاحة المياه من أسطح المدارس وفصل الكهرباء وأخذ جميع وسائل واحتياطات الأمن والسلامة.

وأعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية عن تشكيل لجان للطوارئ بالمنطقة، والإدارات، لمتابعة الأحداث أولا بأول، والتأكد من تطبيق معايير السلامة بالمعاهد والتأكد من فصل الكهرباء وغلق النوافذ جيدا والتواصل على مدار الساعة.

وأكدت في بيان لها، على شيوخ المعاهد ولجان الأمن والسلامة بالمعهد متابعة المعهد، وتفعيل دورها والتواصل مع مديري الإدارات وعلى مديري الإدارات التواصل الفوري بلجان الطوارئ بالمنطقة.

وشددت على لجان الطوارئ بالمنطقة والإدارات متابعة الأحداث أولا بأول، والتأكد من تطبيق معايير السلامة بالمعاهد، والأبنية، والتأكد من فصل الكهرباء وغلق النوافذ جيدا ، والتواصل على مدار الساعة.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أصدر قرارا بتعليق الدراسة اليوم الأحد 15 نوفمبر بالمدارس والجامعات بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، و حرصا على سلامة التلاميذ والطلاب.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية بها.

كما أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، تعطيل الدراسة للطلاب والعمل بالجامعة للعاملين الإداريين بمختلف القطاعات اليوم الأحد، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وشهدت محافظة الدقهلية الليلة أمطارا ثلجية غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، عمت معظم أنحاء المحافظة ما تسبب في غرق الشوارع وتجمع مياه الأمطار في المناطق المنخفضة.