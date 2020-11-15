العناني: نقدر نفتح 10 متاحف في نفس الوقت بآثارنا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اهتمام الإعلام المصري بالاكتشافات الأثرية بات متزايدًا، وتعد منطقة سقارة من أقدم الجبانات الآدمية في شمال مصر، حيث جرى الكشف منذ أسابيع على 59 تابوتا أثريا، واليوم أعلنت تفاصيل اكتشاف أكثر من 100 تابوت، إضافة للتماثيل، مبديًا أسفه لعدم الترويج الكافي لافتتاح هرم زوسر بسقارة بعد 14 عاما من ترميمه بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يعد أول بناء حجري في العالم.

وأضاف "العناني" خلال لقاء ببرنامج "المواجهة"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن إجراء مسحة "الإكس راي" لإحدى المومياوات المكتشفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت استجابة لطلب الإعلام الأجنبي والمصري والسفراء الأجانب لمعرفة تفاصيل هذه المومياء، وتعد ترويجا للسياحة، وطمأنة العالم بأن مصر تستخدم تكنولوجيا حديثة في العمل، "المومياوات دي كانت قبل كدة بتتحط في المخازن وللأسف لو المخزن مش معد جيدا مع الرطوبة وتركه لبعض السنوات مش هنلاقي الحالة ظريفة".

وأشار إلى أنه ليس شرطا عرض كل هذه التوابيت، ولكن الحفاظ عليها بشكل لائق، لافتا إلى أن بعض هذه التوابيت ستُنقل للمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة والمتحف المصري بالتحرير، إضافة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيعد أولى افتتاحات منطقة الثقافة والعلوم بالعاصمة، متمنيا لحاق افتتاحه قبل نهاية 2020.

وأوضح أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى لترميم مسجد الإمام الشافعي الجمعة المقبلة، لافتا إلى أنه جرى ترميم وافتتاح أكثر من 20 متحفا خلال الـ6 سنوات الماضية ما يعد وعيا أثريا مهما وبنية أثرية مهمة، متابعا: "تكلفة إنشاء متحف كفرالشيخ 62 مليون جنيه، هل فيه سياح بيروحوا المحافظة ؟، الإجابة لأ، لكن العائد المادي هيكون بسبب زيارات الأهالي، ودي لا تقدر بتمن، تكلفة بردو متحف المركبات الملكية 63 مليون جنيه، هجيب لي كام؟ مفيش أتوبيسات سياحة هتعرف تروح هناك إلا لما مثلث ماسبيرو يخلص نقدر نعمله مدخل آخر".

ولفت إلى أنه بعدما تشرف بالوزارة في 2016 عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات ثم بعد ذلك بثلاثة أيام اتصل به المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء آنذاك وأخبره جرى التصديق على مبلغ مليار و270 مليون جنيه لوزارة الآثار للانتهاء من تلك المتاحف، وبعد استلام المبلغ جرى استئناف العمل بشكل كامل نهاية 2017، ولولا وجود إرادة سياسية في توفير الدعم المادي لتوقفت المشروعات الجاري افتتاحها تباعا حاليا، "نقدر نفتح 10 متاحف في نفس الوقت بآثارنا".