نائب محافظ شمال سيناء: العشوائيات تستهلك البنية التحتية ومرافق الدولة

قال اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، إن الدولة تعمل على تطوير العشوائيات وتوفير أماكن حضرية لإقامة المواطنين، حيث أن المباني العشوائية وغير المخططة تستهلك البنية التحتية ومرافق الدولة المختلفة.

وأضاف نائب المحافظ، خلال لقائه برؤساء القري ومناطق الخدمات بمدينة العريش، اليوم، بحضور عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، أن البناء الجديد المنظم سيقضي علي المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يصب في صالح المواطنين، ويستهدف حماية الثروة العقارية.

وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح بناء علي توجيهات وزير التنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء، وشدد على رؤساء القري ومناطق الخدمات بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء ومنع إقامة أي مبان مخالفة جديدة، محذرًا المواطنين من استئناف البناء مرة أخرى الا بعد مراجعة رخصة البناء.

من جانبه أكد عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، مسئولية رؤساء القري بالعريش فيما يخص متابعة أعمال البناء بنطاق القرية والتأكد من التزام المواطنين باشتراطات البناء، وتقديم 3 تقارير أسبوعيًا إلي المحافظة ومجلس المدينة، بجانب قيام مسئولي المناطق الخدمية بالعريش بمتابعة أعمال البناء والتشطيبات وعدم السماح بإقامة أعمال بناء جديدة لعقارات لم يتم البدء فيها قبل قرار وقف البناء مع موافاة المحافظة ومجلس المدينة بعدد 3 تقارير أسبوعية عن العقارات الجاري تنفيذ أعمال بها بعد مراجعة ترخيص البناء.

وأشار البدري إلي تطبيق القانون بكل حزم وقوة علي المواطنين المخالفين وفرض هيبة الدولة، مع توقيع أقصي عقوبة علي رئيس القرية أو الحي والعاملين به حال رصد أعمال بناء جديدة غير مرخص لها.