25 نوفمبر.. معرض لكتب الأطفال بمكتبة مصر العامة

تستعد مكتبة مصر العامة بالجيزة، لتنظيم معرض لكتب الأطفال، والذى تنطلق فعالياته في الفترة من 25 نوفمبر الجاري إلى 6 ديسمبر المقبل.

وأوضح اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أنه في ضوء قيام لجنة المعارض بالاتحاد بالسعي لفتح قنوات جديدة لتسويق الكتاب، وتنظيم سلسلة من المعارض المحلية، فقد تم الاتفاق مع مكتبة مصر العامة بالجيزة على تنظيم معرض لكتب الأطفال بالمكتبة فى الفترة من 25 نوفمبر الجاري إلى 6 ديسمبر المقبل.

وناشد الاتحاد، في بيان، ناشري كتب الأطفال والوسائل التعليمية بالمبادرة بالاشتراك في المعرض، منوها إلى أن أخر موعد للتقدم بطلب الاشتراك سيكون يوم 18 نوفمبر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد، في وقت سابق، عن استعداداته لإقامة معرض جديد للكتاب بجامعة السادات، على أن يكون الافتتاح يوم 28 نوفمبر الجاري.

وأوضح الاتحاد أنه فى إطار قيام لجنة المعارض بفتح قنوات جديدة لتسويق الكتاب المصري، فقد تم التواصل والتنسيق مع جامعة مدينة السادات للموافقة على تنظيم معرض جامعة مدينة السادات الثالث للكتاب خلال الفترة من 28/11/2020 إلى 10/12/2020 بكلية التربية بالجامعة، وقد تم الموافقة على تنظيم المعرض.

وبدأ سوق النشر في الانتعاش التدريجي، بعد موافقة الحكومة على عودة المعارض، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، حيث شارك الناشرون المصريون، بالتعاون مع هيئة الكتاب، في المعرض، وذلك في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الماضي.

كما شارك الناشرون بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض المنصورة للكتاب، فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضي، نحو 53 ناشرا، بجانب الهيئة العامة للكتاب، وهيئة قصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية والمؤسسات الصحفية الرسمية.