ضبط شحنة "كبتاجون" مخبأة في "علب ذرة" بميناء دمياط: قيمتها 113 مليونا

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – أمن المنافذ) من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (ترانزيت بميناء دمياط البحري) ومشمولها المستندي "ذرة مُعلّب"، وإخفاء أصحاب الشأن كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها.

وتمّ تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحري، أسفرت أعمالها عن ضبط (1858 عبوة بإجمالي 3 ملايين و251 ألفًا و500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ113 مليونًا و802 ألف و500 جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.