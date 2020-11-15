لجان لرصد محاولات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائي على الأراضي الزراعية، لتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى تشكيل لجان ميدانية لرصد أي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية.

وذكر المحافظ، أن رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز، شنت حملة لإزالة سور بالدبش الأبيض مقام بالمخالفة علي الأرض الزراعية بناحية المناجاة الصغرى والكبرى علي مساحة 100متر طولي التابعة للوحدة المحلية بالإخيوة، وتم إزالة المخالفة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قام المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق، بحضور رئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم الازالات برئاسة المركز، ومدير شئون البيئة برئاسة المركز ومسئول الإدارة الصحية بديرب نجم، وأسفرت الحملة عن إزالة في المهد 3 مقابر داخل الحيز العمراني بدون الحصول علي تراخيص قانونية بناحية تل القاضي التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ علي رؤساء المراكز بضرورة تكثيف حملات الإزالة على الأراضى الزراعية، خاصه الأراضي المجاورة للكتل السكانية حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وعلى جانب آخر، تابع محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، بالتزامن مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأكد المحافظ ، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، في انعقاد دائم على مدار الساعة ، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.