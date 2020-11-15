مستشفيات الدقهلية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مديرية الصحة بالدقهلية رفعت درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار، وذلك بوضع خطة تأمين طبي شاملة، والتنسيق مع مديري المستشفيات للتأكد من مخارج صرف مياه المطر، وكذلك التأكد من مصادر الكهرباء والمياه البديلة وتجربة عملها، واتخاذ كافة الإجراءات حال وجود أي مشكلة.

وأكد "مكي" في تصريح صحفي، توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم، مشيرًا إلى إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة إليها.

وشهدت محافظة الدقهلية حالة من الطقس السيئ وهبوط أمطار ثلجية غزيرة استمرت لأقل من نصف ساعة مساء السبت تسببت في سقوط ضحيتين، وحوالي 7 مصابين بالإضافة إلي أضرار مادية وإصابة العديد من المواطنين، علاوة علي تحطيم حوالي 5 سيارات نتيجة الانهيارات وسقوط الأشجار، وغرق بعض البيوت.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أصدر قرارا بتعليق الدراسة اليوم الأحد 15 نوفمبر بمدارس وجامعات محافظة الدقهلية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة التلاميذ والطلاب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية بها.

كما أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، تعطيل الدراسة للطلاب والعمل بالجامعة للعاملين الإداريين بمختلف القطاعات اليوم الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية عن تشكيل لجان للطوارئ بالمنطقة، والإدارات؛ لمتابعة الأحداث أولًا بأول، والتأكد من تطبيق معايير السلامة بالمعاهد والتأكد من فصل الكهرباء وغلق النوافذ جيدا والتواصل على مدار الساعة.

وأكدت في بيان لها، على شيوخ المعاهد ولجان الأمن والسلامة بالمعهد متابعة المعهد، وتفعيل دورها والتواصل مع مديري الإدارات وعلى مدبري الإدارات التواصل الفوري بلجان الطوارئ بالمنطقة.