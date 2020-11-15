"جزيرة تيكوان" تحصد المركز الأول بمسابقة قصص الخيال بجامعة حلوان

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، اليوم، نتيجة قصة الخيال العلمي للطلاب المتميزين المشاركين في المسابقة، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان.

شارك فى مسابقة قصص الخيال العلمى العديد من كليات جامعة حلوان "الآداب والحاسبات والذكاء الاصطناعي والطب والصيدلة والعلوم والتربية والتربية الرياضية بنات والحقوق"، ووصل عدد قصص الخيال العلمي المشاركة إلى 22 قصة على مستوى الجامعة.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي:

- المركز الأول قصة "جزيرة تيكوان"، للطالبة ياسمين أحمد حسن بكلية الآداب الفرقة الثانية.

- المركز الأول مكرر بقصة "المصدر"، للطالب مصطفى عمر فتحي كلية الآداب.

- المركز الثاني قصة "المؤامرة الكبرى"، للطالب مهند محمد سعد كلية الحاسبات والمعلومات الفرقة الرابعة.

- المركز الثاني مكرر قصة "اللعبة"، للطالب مصطفى عبدالسميع عبدالمجيد كلية الطب الفرقة الرابعة.

- المركز الثالث قصة "الحكاية المتوقعة"، للطالبة ماريان نادر موريس كلية الحاسبات والمعلومات الفرقة الثانية.

- المركز الثالث مكرر قصة "انتحار غير معلن"، للطالب محمد محمود محمد صادق كلية الصيدلة الفرقة الثالثة.

وأعلن رئيس الجامعة، أنه تم منح باقي القصص المتميزة شهادات تقدير، وذلك لمشاركتهم وتميزهم في المسابقة وما بذلوه من جهد وتميز.