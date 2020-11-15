فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى ببنها للصيانة الأربعاء

أعلن مجلس ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى تابعة للمركز، يوم الأربعاء المقبل لمدة 3 ساعات، وذلك لإجراء صيانة بشبكة الكهرباء.

وقال علي عبدالستار، رئيس المدينة، في بيان للمجلس اليوم، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائى عن قرى ورورة، والشموت، ومرصفا، ونقباس، وجمجرة، وميت السباع، وميت الحوفين، وشبلنجة، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة.

من جانبها، أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، أنه جرى رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية، استعدادًا لفصل الشتاء، ومواجهة العواصف والأمطار، وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظه بشكل عام 470 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.

كما أعلنت شركة كهرباء القليوبية انقطاع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة طوخ بعد غد الثلاثاء 3 ساعات، اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا حتى 9 صباحًا لاعمال الصيانة، وناشدت الشركة المواطنين بمشاركة مواعيد الانقطاع لأخذ الاحتياطات اللازمة قبل الانقطاع.

وأعلنت الشركة في بيان لها اليوم، أن سبب الانقطاع يتمثل في قيام الشركة بعمليات الصيانة للخطوط استعدادًا لفصل الشتاء.