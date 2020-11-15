مبادرة لـ"التضامن" لحماية الطلاب من كورونا: معجون وفرش أسنان وجيل

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مبادرة الهلال الأحمر المصري "دعم العودة الآمنة للمدارس" بمحافظة الإسماعيلية في ضوء التصدي لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية محافظة الإسماعيلية.

وتستهدف المبادرة تعزيز الوعي الصحي ونشر المعلومات الصحية عن فيروس كورونا بين طلاب المدارس والعاملين فيها وضمان اتباع السلوكيات الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشار العدوى بين الطلاب.

فعاليات اليوم الأول للمبادرة تضمنت 50 مدرسة على مستوى المحافظة

وأكدت "القباج"، فى بيان، أن الهلال الأحمر المصري يهدف من خلال المبادرة إلى الوصول إلى أكتر من 990 مدرسة وأكثر من 350.000 طالب ومدرس في جميع إدارات محافظة الإسماعيلية، حيث تضمنت فعاليات اليوم الأول للمبادرة 50 مدرسة على مستوى المحافظة، منوهة إلى أن انطلاقة المبادرة من الإسماعيلية وستوجه لمحافظات أخري.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جمعية الهلال الأحمر المصري جزء من الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، فهو يعد فارس الإنسانية ويركز في العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية من كافة الجوانب، مشيرة إلى أنه كان له دور بطولي في مواجهة السيول السابقة، بالإضافة إلي تخلله في الصحة العامة وتوزيعه للمواد الغذائية.

توزيع حقائب النظافة الشخصية على الطلاب بمحافظة الإسماعيلية

وأبدت الوزيرة سعادتها بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال إطلاق مبادرة "دعم العودة الآمنة للمدارس"، مشددة على أن هناك تنسيقًا كاملا مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعي الطلاب والمدرسين بمستجدات فيروس كورونا المستجد، ونشر السلوكيات الصحية للطلاب خاصة مع دخول فصل الشتاء ومواجهة الموجة الثانية للفيروس.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الهلال الأحمر المصري يؤدي دوره بالكامل ليس كما ولكن كيفا، حيث أن الحملة ستركز على الحفاظ على سلوكيات النظافة الشخصية للطلاب والتباعد الاجتماعي، كما سيتم توزيع حقائب النظافة الشخصية على الطلاب بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت الي أن الهلال الأحمر نفذ العديد من التدخلات خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد وحملات تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت، بالإضافة إلى حملات التوعية والحملات الإلكترونية.

من جانبه، أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن المبادرة تعد مكملة لجهود الهلال للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث قام خلال الشهور السابقة بمجموعة من التدخلات شملت عمليات تعقيم وتطهير موسعة لأغلب المصالح الحكومية علاوة على توزيع المواد الإغاثية والمنظفات والمطهرات للأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من فيروس كورونا، وأيضا تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للمصابين والمخالطين.

تقديم مواد غذائية لـ1800 أسرة متضررة

وأضاف الناظر، أن الجمعية قدمت منذ بداية أزمة كورونا مواد غذائية لما يقرب من 1800 أسرة متضررة من تداعيات الجائحة في 6 محافظات، فضلا عن تقديم النصائح التوعوية والصحية من أجل الحد من خطر انتشار الوباء وكيفية اتباع الإجراءات الصحية السليمة من خلال القنوات والمنصات المختلفة.

ويقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري، من خلال المبادرة، بتقديم الشرح والتوضيح العملي لكيفية تحقيق التباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية، والارتداء السليم لقناع الوجه الطبي والطرق الصحيحة لمنع انتشار الفيروس أثناء العطس والسعال، بالإضافة إلى إجراءات العزل الصحي بشكل صحيح.

ويتم أيضا توزيع حقائب تحتوي على معدات للنظافة الشخصية مثل الصابون والجيل المعقم وفرش الأسنان والمعجون لجميع الطلاب بالمدارس المستهدفة لمساعدة وتشجيع الطلاب على تطبيق رسائل التوعية الصحية واتباع السلوكيات الوقائية من خلال توفير الأدوات اللازمة لتغيير السلوك.