محافظ الدقهلية: لا يوجد حالات وفاة بسبب الطقس السيئ والدراسة مستمرة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة مرت بموجة سيئة من الأمطار مصحوبة بالثلوج بكميات كبيرة على كافة أرجاء المحافظة، وكان متركز بشكل أكبر على المنصورة وبلقاس، نافيًا حدوث أي حالات وفاة في المحافظة بسبب حالة الطقس بالأمس.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن خسائر الأمطار والطقس السيئ كان معظمها خسائر مادية، مثل سقوط أشجار أو نخل أو سقوط "برج حمام" على شخص ونُقل على المستشفى، وإصابة بسيطة، لافتًا إلى أن لا يوجد أي وفيات أو إصابات كبيرة مثلما تردد.

وأوضح أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي غدًا، ولا يوجد أي تأجيلات إذا استمر الطقس بحالته الجيدة في الوقت الحالي، موضحًا أنه حال حدوث أي جديد في الطقس يمكن حينها التفكير في تعطيل الدراسة من عدمها.

وتابع أن المحافظة دفعت بالعديد من السيارات من أجل شفط المياه، وتم شفط المياه في أقل من ساعتين، واليوم يستمر العمل على شفط المياه من العديد من الأماكن المختلفة التي تراكمت فيها المياه خلال الفترة الماضية، "الموقف كان ضخم جدًا في كمية الأمطار ولكن قدرنا نشفط كل المياه".

وأشار إلى أن حالة الطقس أفضل اليوم، وحركة المرور تسير بكل سهولة ويسر، والمحافظة جاهزة ومستعدة لأي أزمة أو أمطار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، ومنسقة مع كافة الجهات المعنية من أجل التحرك في حال حدوث أي مشكلة.

وأردف أنه كان هناك ثلوج كثيرة وكثيفة تساقطت على المحافظة بالأمس، "مشوفتش ثلوج بالكمية دي قبل كده حقيقي، من فترة كبيرة مشوفناش التلج بينزل بالطريقة دي".