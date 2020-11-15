احذر التصوير بالموبايل.. إرشادات الحماية المدنية خلال موجة الطقس السيئ

قدّمت إدارة الحماية المدنية عددًا من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها أثناء حدوث السيول والبرق، لتفادي المخاطر خلال موجات الطقس السيئ كالصعق الكهربي.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية السابق بالقاهرة، إنّه يجب على المواطنين اتباع إرشادات وتعليمات المرور والقيادة على الطرق، لتجنب الحوادث، والحفاظ على الأرواح، موضحا أنّ الحماية المدنية تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية، للتعامل مع السيول والفيضانات، من أجل تأمين المواطن وحفاظا على الأروح.

نصائح الحماية المدنية خلال موجات الطقس السيئ

ـ توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

ـ متابعة النشرة المرورية والاطلاع على خرائط الطرق المغلقة وبدائلها، المقدمة من الهيئة العامة للمرور، قبل الخروج من المنزل.

ـ عدم السير بجانب أي جسم قابل للتحرك بواسطة الرياح، مثل الأشجار، أو الأعمدة.

ـ يحظر ملامسة الأعمدة الكهربائية أو أعمدة الإنارة الموجودة على الطرق، لتفادي مخاطر الصعق بالكهرباء.

ـ في حالة حدوث البرق، يحظر التصوير بالهواتف المحمولة أو استخدامها، لتفادي استهدافك من قبل الصواعق الكهربائية.

ـ يلزم كبار السن والأطفال المنازل، وتجنب خروجهم للشوارع خلال موجات الطقس السيئ.

ـ حال الشعور بأي أخطار ناتجة عن مشاكل هطول الأمطار، يرجى الاتصال فورا على أرقام الخط الساخن التابعة للحماية المدنية، للتعامل معها.

ـ تخزين كمية من المياه بصفة مستمرة تحسبا لقطع المياه في أي وقت، بسبب الضغط على الشبكات نتيجة الأمطار.

ـ توفير أساليب المعيشة بالمنزل، لتفادي الخروج أوقات السيول والأمطار.

ـ مراجعة الوصلات الكهربائية المكشوفة كالموجودة بالأسطح والشرفات والتأكد من سلامتها، لتجنب حدوث ماس كهربائي.

ـ يحظر الوقوف بالأماكن المكشوفة خلال حدوث البرق والرعد، لتفادي خطر الشحنات الكهربائية الناتجة عن البرق.

ـ يفضل فصل الكهرباء عن المنازل في حالة السيول الشديدة، وعدم الخروج للشوارع.