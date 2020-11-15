البحث العلمي: فتح باب التقدم لمشروعات التخرج "برنامج مشروعي بدايتي"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم،عن فتح باب التقدم لـ"برنامج مشروعي بدايتي" لدعم مشروعات التخرج للعام المالى 2020-2021.

وصرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الاكاديمية هي أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر، وذلك من منطلق إيمانها بابتكارات وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية في الجامعات المصرية، وتقدم الأكاديمية الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات وتركز مشروعات هذا العام على سبيل المثال على الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيات المالية واللوجستية والزراعة الذكية والمدن الذكية والخضراء والحساسات الإلكترونية والسيارات الكهربائية.

من جانبه صرح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن الاكاديمية خلال الاعوام الثمانية السابقة قد دعمت أكثر من 1702 مشروع تخرج بقيمة إجمالية 70 مليون جنيه واستفاد من هذا الدعم أكثر من 25 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت ياسمين سمير، المدير التنفيذي لبرنامج مشروعات التخرج بالأكاديمية أن كل التفاصيل ومجالات المشروعات واستمارات التقدم والتقديم للمنح سيكون مفتوح من خلال موقع الأكايمية www.asrt.sci.eg اعتبارا من من 17 نوفمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020. بحضور 36 باحث وعالم من مختلف دول العالم.

ونظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا متمثلة فى قطاع العلاقات العلمية والثقافية ومكتب براءات الاختراع المصري والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والبلدان النامية (NAM)-نيودلهي-الهند، ورشة عمل بعنوان "بناء القدرات في مجال إدارة حقوق الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية" عبر الإنترنت، واستمرت فاعليات الورشة على مدار يومين على المنصة الإلكترونية لأكاديمية البحث العلمي.