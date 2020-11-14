"الإدارية العليا" تؤجل الطعون الانتخابية بالقليوبية إلى الإثنين المقبل

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها اليوم نظر كافة الطعون المقدمة لوقف إعلان نتيجة انتخابات النواب بمحافظة القليوبية إلى الاثنين المقبل 16 نوفمبر الجاري، والتي طالبت بوقف إعلان النتيجة المقرر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لها غدا والتي جرت مطلع الأسبوع الماضي.

واعترض العشرات من المرشحين علي نتيجة الحصر العددي الخاص بها المعلن من اللجان العامة بدوائر المحافظة الـ6 علي المقاعد الفردية، وتقدموا بطعون أمام القضاء الإداري بمدينة بنها والتي رفضت الدعاوي وإحالتها للإدارية العليا التي نظرتها اليوم وقررت تأجيلها الي الاثنين المقبل للرد والاطلاع.

وحددت المحكمة جلسة بعد غد الاثنين 16 نوفمبر الجاري لنظر دعوي جديدة أقامها المرشحان هشام الجندي مستقل والنائب الحالي المرشح جمال كوش مستقل لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر حملت دعوي الطعن رقم 9124 شق عاجل 67.

واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية بالدائرة الاولي بنها وكفرشكر ورئيس محكمة بنها الإبتدائية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم وأقامها المحامي ناصر عيسي الفقي.

وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولي قسم ومركز بنها ومركز كفر شكر للمرشحين الفردي والمحدد إعلانها غدا الأحد وفي الموضوع بإعادة الإنتخابات بالدائرة وما يترتب علي ذلك من من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات.

واستندت الدعوى إلي وجود عوار في العملية الانتخابية وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان والتي حصل عليها مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالقليوبية أحالت دعاوي وقف النتيجة الخميس الماضي الي الإدارية العليا لعدم الاختصاص نوعياً.