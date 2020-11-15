المنوفية تدعم مدنها بـ30 ألف جنيه لمواجهة الأمطار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، دعم الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمبلغ 30 ألف جنيه لكل مركز ومدينة، لصيانة كافة المعدات والأجهزة الفنية، للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها وسرعة التعامل الفوري في حالات الطوارىء خلال فصل الشتاء، وذلك في إطار إستعداد المحافظة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة الأمطار ومخاطر السيول.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام، ورؤساء مراكز المدن والأحياء، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير مديرية الطرق والنقل، والهيئة العامة للطرق والنقل ومديري عموم غاز مصر والكهرباء، والشركات المنفذة لقطاع مشروعات الطرق بالمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الأزمات بكل مركز ومدينة، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء، وسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار والدفع بالمعدات اللازمة لإحتواء الأزمة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى برفع درجة الإستعداد القصوى، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة موجة الطقس السيىء والتعامل الفوري مع هطول الأمطار، والدفع بالمعدات والسيارات اللازمة وفرق الانتشار السريع لشفط تجمعات مياة الأمطار تسهيلاً على المواطنين.

كما شدد المحافظ على رؤساء مراكز المدن والأحياء بتسوية وتمهيد كافة الطرق الترابية بالشوارع الرئيسية والجانبية بقرى المحافظة والتواجد الميدانى، وضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد لإحتواء الأزمة، مؤكداً بتفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها، وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات.

كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لمعدات شفط المياه، ومراجعة تطهير بلاعات صرف المياة والتأكد من الحالة الفنية لسيارات الكسح وخطة توزيع المعدات على المراكز بنطاق المحافظة، إضافة إلى تشكيل فرق طوارئ وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه للعمل على مدار 24 ساعة حال سقوط الأمطار الغزيرة بكل فرع على مستوى المحافظة وخفض ضخ المياه فى حالات المطر الغزير حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، مشدداً بالتعامل الفورى والتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياة بالمناطق التى لا يوجد بها بلاعات لصرف الأمطار وتجهيز معدات شفط إضافية.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات والقطاع الخاص لتوفير واستئجار المعدات اللازمة في حالة الضرورة لتخفيف الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيىء، وكذا التنسيق مع مديرية الطرق وهيئة الطرق والنقل لمراجعة موقف الأشجار الموجودة على الطرق الرئيسية خلال موجة الأمطارة والرياح المتوقعة الحدوث، كما تضمن الاجتماع التشديد على مراجعة صيانة الأعمدة الكهربائية والتأكد من كافة توصيلات جميع الأسلاك بأعمدة الإنارة العامة والمحولات الكهربائية بنطاق المحافظة، وتوفير مولدات كهربائية إضافية متنقلة للتعامل الفورى في حالات الطوارىء.