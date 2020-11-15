نقل 34 أسرة إلى مساكن المحروسة وإزالة 7 عقارات بـ"عزبة الصفيح"

أكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استمرار إزالة عزبة الصفيح بنطاق روض الفرج، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بضرورة القضاء نهائيا على العشوائيات بنهاية العام الجاري، ونقل السكان إلى مساكن آمنة في مشروعات الإسكان من الأسمرات والمحروسة وغيرهم.

وأكد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إزالة 7عقارات، ونقل وتسكين 34 أسرة بمساكن مجهزة بمدينة المحروسة، مشيرا إلى متابعة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لجهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية، بالتنسيق مع نائب مدير الأمن ومدير قطاع شرطة شمال، لاستكمال إزالة منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج، لتوفير مسكن آدمي للمواطنين.

من ناحية أخرى، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج، للحفاظ على منظومة الصرف الصحي والبيئة المحيطة، باعتبار أن الصرف الصناعي المخالف وغير المعالج، أحد أهم الملوثات المؤثرة على مصادر المياه.

وأشار إلى أهمية تحديث المخطط العام، ليعكس الاحتياجات والمتطلبات الحالية، ووضع خطط عاجلة للمناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات مياه أمطار، وتكثيف أعمال التطهير لبالوعات الصرف الصحي والأمطار، ومراجعة خطط الطوارئ وتمركزات معدات وسيارات الشركة، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق المجمعات العمرانية، مشيدا بالخبرات الواسعة لدى شركة الصرف الصحي بالقاهرة.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة صرف صحي متميزة وآمنة ومستديمة بأعلى جودة وكفاءة للوصول إلى رضا المواطن والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

وأكد أن استدامة خدمات المياه والصرف الصحي أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرا إلى أن الشركة خصصت ضمن هيكلها الإداري إحدى الإدارات المسئولة عن التحكم في الصرف الصناعي لإحكام الرقابة على الصرف النهائى للمنشآت الصناعية بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة، ومنح الموافقة على استكمال إجراءات إصدار تراخيص التشغيل أو تجديدها للمنشآت الصناعية، والحفاظ على منظومة الصرف الصحي وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.

وأوضح الموقف الحالي للمنشآت الصناعية فى نطاق خدمة شركة القاهرة والبالغ عددها 14 ألف منشأة، وإجمالى المنشآت المكودة 12 ألف و673 منشأة بنسبة تغطية 90%، وبلغ عدد المنشآت المخالفة التي تم منحها مهلة لتوفيق الأوضاع 450 منشأة وتم توفيق أوضاع 387 منشأة، وصدر قرار إزالة وصلة الصرف لـ36 منشأة.