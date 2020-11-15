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ميت أبو الكوم تودع ابنة شقيق الرئيس السادات في جنازة شعبية مهيبة

كتب:

إبراهيم الديهي
04:41 م | الأحد 15 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شيع المئات من أهالي قرية ميت أبو الكوم ومركز تلا بمحافظة المنوفية، منذ قليل، جثمان فوزية عصمت السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وسط حالة من الحزن، الذي عم جميع الحضور.

وتعد الفقيدة، شقيقة اللواء جلال السادات، والسياسي الراحل طلعت السادات، والنائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب، والدكتور عفت السادات عضو مجلس الشيوخ  وزين السادات.

وسادت حالة من الحزن على أفراد العائلة، عقب إعلان وفاة فوزية السادات، ونعى عدد كبير من العائلة الفقيدة، حيث قال أنور السادات، "إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى، أنعى شقيقتي الغالية الحاجة فوزية السادات، التي توفاها الله منذ قليل، نعزي أنفسنا وأولادها، ونسأل المولى عز وجل الرحمة والمغفرة".

وتقيم العائلة مراسم العزاء، غدا الاثنين، في دار مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين في الميريلاند مصر الجديدة في القاهرة. 

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