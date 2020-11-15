رسميا.. 42 مرشحا للنواب يتنافسون على 21 مقعدا في الإعادة بالدقهلية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة العليا للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، اليوم بدون أن يتمكن أي مرشح من الحصول علي الأغلبية المطلقة التي تؤهله للفوز بمقعد في مجلس النواب القادم، ويتنظر 42 مرشحا الجولة الثاني " الإعادة" للمنافسة علي 21 معقد.

وتجري الإعادة علي جميع مقاعد الدقهلية وعددهم 21 مقعد يومي 7 و 8 ديسمبر القادم بين كل من

الدائرة الأولى مدينة المنصورة

وتجري الإعادة بين 4 مرشحين وهم: وحيد رمضان فوده، مرشح حزب مستقل وطن، أحمد سلام الشرقاوي مستقل، ومحمد البسيوني، مرشح حزب الشعب الجمهوري ، والمرشح المستقل نبيل أبو وردة.

والدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة

وتجري الإعادة بين 4 مرشحين وهم:: حسن المير ، مستقل، ومحمد الشريف ، وجمال سعد الزهيري، ومحمد علاق

والدائرة الثالثة دائرة بلقاس وتضم مراكز " بلقاس وجمصة والستاموني

وتجري الإعادة بين 4 مرشحين وهم: وحيد قرقر ، وفايق الذكي ، و إلهامي عجينة ، وعوض أبو النجا .

والدائرة الرابعة دائرة طلخا وتظم مركز" طلخا ونبروه"

وتجري الإعادة بين 4 مرشحين وهم: رضا غازي، ووليد شوقي ، والسيد الخضر ، وبسام فليفل

والدائرة الخامسة دكرنس وتضم 3 مراكز وهم " دكرنس وبني عبيد وشربين"

وتجري الإعادة بين 6 مرشحين وهم: نصحى البسنديلي ، ووليد فرعون، ومكرم رضوان ، وأشرف أبو العلا ، وشوقي عبد العليم ، وأشرف الحصى

والدائرة السادسة منية النصر وتضم مراكز ومدن" منية النصر، وميت سلسيل، والجمالية، ومدينة الكردي"

وتجري الإعادة بين 4 مرشحين وهم : محمد خالد نور الدين ، وعماد الحديدي ، وخالد الحداد ، وأحمد سعد الله الهواري.

والدائرة السابعة المنزلة وتضم مركزي" المنزلة والمطرية"

وتجري الإعادة بين 4 مرشحين وهم: أحمد الحديدي ، ومجدى الأمير ، وأحمد سمره ، وإيهاب العميري

والدائرة الثامنة دائرة ميت غمر

وتجري الإعادة في الدائرة بين كل من المرشح أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي، وشهرته أحمد الألفي مرشح حزب مستقبل وطن، وبدوي عبد اللطيف هلال بدوي، وشهرته بدوي عبد اللطيف، مرشح حزب مستقبل وطن ، وَعبد الفتاح عبد الحي محمد مصطفي، وشهرته عَبَد الفتاح البحراوي حزب المؤتمر ، ومحمود أحمد العزب سيد أحمد، وشهرته الدكتور محمود العزب .

والدائرة التاسعة أجا

وتجري الإعادة بين 4 مرشحين وهم: إيهاب أنيس عبداللطيف مرشح مستقبل وطن، ومحمد وفيق محفوظ، مستقل، شريف مصطفى الجبلي، وحصل إيهاب أحمد محمد الفقى

والدائرة العاشرة دائرة السنبلاوين وتضم مركزي" السنبلاوين وتمي الأمديد"

وتجري الإعادة بين 4 مرشحين وهم: أحمد همام حزب الوفد وأسامة عبد العاطي الشعب الجمهوري وأحمد رعب مستقل ومحمد السعيد عوض مستقبل وطن.

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