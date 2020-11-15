رسميا.. سمر فودة وأكمل قرطام وحسين جاد أبرز منافسي الإعادة عن القاهرة

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء النواب الذين يدخلون جولة الإعادة في المرحلة الثانية، بانتخابات مجلس النواب، لعدم حصولهم في النظام الفردي ببعض الدوائر على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بقانون رقم 46 لسنة 2014، فقد صدر قرار الهيئة السابق إليه، بإجراء جولة الإعادة في بعض الدوائر.

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب: "دائرة الزيتون بين كل من سيد عثمان سيد جاد المولى، ومحمد عبدالغني عبدالحق، وفي دائرة حدائق القبة، بين كل من سيد نصر السيد أبو العلا، وحسين السيد محمد جاد، وفي دائرة أول مدينة نصر بين كل من عمرو محمد فاروق وسمر فرج علي فودة".

وتابع: "في دائرة المرج، بين كل من عيد عبدالله محمد هيكل، ومحمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا، وفي دائرة البساتين بين كل من علي عبد الونيس علي سواح، وأكمل محمد رشدي قرطام، وفي دائرة حلوان، بين كل من عبدالنعيم حامد محمود إبراهيم، وعرفة صالح محمود، ومصطفى إسماعيل عاشور، وإبراهيم الدسوقي محمد علي إبراهيم محجوب".

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